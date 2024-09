Zakryła ręce sukienką i portfel klientki sklepu zniknął

Kieszonkowca trudno jest zatrzymać na gorącym uczynku. Okradzione osoby, na ogół dopiero po pewnym czasie orientują się, że straciły portfel lub telefon. Sprawca wybiera osobę, która jest czymś zajęta, rozkojarzona, trzyma wartościowe rzeczy w kieszeni lub rozpiętej torbie czy plecaku, przerzuconym na plecy. Nie warto ułatwiać życia przestępcom. Podczas robienia zakupów, trzymajmy torbę lub plecak z przodu, pod ręką, kontrolujmy co się dzieje wokół nas. Wartościowe przedmioty tj. portfel, dokumenty, telefon, kluczyki od samochodu, trzymajmy w wewnętrznej, zapinanej kieszeni torby lub plecaka. Tylne i boczne kieszenie odzieży nie nadają się do przechowywania wartościowych rzeczy. Ostrożność i uwaga oraz reagowanie na to, co dzieje się wokół nas, to metoda na odstraszenie kieszonkowca.