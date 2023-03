Z radiowozu uciekł konwojowany mężczyzna. Prokuratura oceni zachowanie policjantów

- Prokuratura wszczęła śledztwo o czyn zabroniony z artykułu 231 paragraf 1 Kodeksu karnego (Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 - red.). W tej chwili podejmujemy czynności, które są w toku - przekazał tvnwarszawa.pl Jarosław Kowalczyk z Prokuratury Rejonowej w Węgrowie. Zaznaczył, że to wstępny etap śledztwa. Materiały w tej sprawie wpłynęły do prokuratury w zeszłym tygodniu. - Prokurator się z nimi zapoznał i śledztwo zostało wszczęte w środę - podsumował.