Kryminalni na co dzień zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej w kwietniu zlikwidowali dużą fabrykę narkotyków w podwarszawskim Józefowie. Zabezpieczyli wtedy ponad 60 kilogramów gotowego produktu oraz urządzenia służące do niedozwolonego wytwarzania substancji psychotropowych tworzące profesjonalną linię produkcyjną. Policjanci zatrzymali wtedy dwóch mężczyzn w wieku 27 i 63 lat.

Podkomisarz Domarecki zaznaczył, że na miejscu policjanci natrafili na pomieszczenia zaadaptowane na laboratorium do produkcji narkotyków, wyposażone w mieszalnie z reaktorem, miejsca do przechowywania prekursorów oraz suszarnie, w której krystalizował się "produkt". - Policjanci zabezpieczyli 204 kilogramy klefedronu oraz liczne prekursory do produkcji narkotyków. Taka ilość narkotyków mogła posłużyć do odurzenia ponad pół miliona osób. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków szacowana jest na osiem milionów złotych - wyliczył.