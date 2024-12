Napad na stację paliw w Markach. Pracownik raniony ostrym narzędziem

W Markach doszło do napadu na stację paliw (zdj. ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

- W sobotę po godzinie 17 w Markach przy alei Piłsudskiego doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. Pracownik stacji będący ofiarą przestępstwa trafił do szpitala. Aktualnie trwają czynności zmierzające do zatrzymania sprawcy - informuje Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Policjant zastrzega, że ze względu na dobro sprawy, nie może udzielać informacji o szczegółach zdarzenia.

Nieoficjalnie ustaliliśmy, że pracownik stacji paliw, znajdującej się przy skrzyżowaniu alei Piłsudskiego z Cmentarną, został zraniony ostrym narzędziem. Po udzieleniu mu pomocy medycznej wyszedł ze szpitala.

Napad miał charakter rabunkowy. Skradzione zostały pieniądze.

