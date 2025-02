19-latek uciekał przed drogówką. Policja: zmuszał pieszych do ucieczki, kierowców do zjeżdżania

Posłuchaj Wstrzymaj Nowy taryfikator a bezpieczeństwo na drodze Źródło: TVN24

Na ulicach Mławy i okolic miał miejsce policyjny pościg za kierowcą bmw. 19-letni kierowca jadąc z dużą prędkością, zmuszał innych kierowców, do zjeżdżania na pobocze, uciekać z jego drogi musieli również piesi. Miał kilka spraw do ukrycia, jednak ucieczkę przed patrolem zakończył w areszcie.

Do zdarzenia doszło w czwartek. Policjant drogówki patrolujący gminę Lipowiec Kościelny wydał kierującemu bmw polecenie do zatrzymania się.

Zmuszał kierowców do zjeżdżania pobocze

"Kierowca ominął patrol i ruszył do ucieczki. Policjanci rozpoczęli pościg, utrzymując bezpieczną odległość i nie tracąc z oczu kierującego bmw, który jadąc z dużą prędkością, wielokrotnie zmuszał innych kierowców do zjeżdżania na pobocze" - opisała asp. szt. Anna Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Kierowca bmw dojechał do Mławy, nie zmieniając stylu jazdy. Stwarzał zagrożenie zarówno dla kierowców, jak i pieszych. "Co chwila zjeżdżał na lewy pas ruchu. Jadąc ulicą Dworcową i Gdyńską, zmuszał idących poboczem pieszych do ucieczki na pobliskie posesje. W pewnym momencie skręcił gwałtownie w kierunku zalewu Ruda i wjechał w leśną drogę, gdzie się zatrzymał" - dodała Pawłowska.

Wtedy mężczyzna został zatrzymany i obezwładniony.

19-letni kierowca uciekał przed policjantami Źródło: KPP Mława

Na leśnej drodze czekali na niego rodzice

Jak się okazało, kierunek ucieczki młodego kierowcy nie był przypadkowy. "Na leśnej drodze czekali na niego rodzice, którzy w trakcie zatrzymania, utrudniali policjantom interwencję. W bmw policjanci odnaleźli porcję narkotyków. Kierowcę poddano badaniu testerem na obecność narkotyków w organizmie z wynikiem pozytywnym" - przekazała Pawłowska. Pobrano też od niego krew do szczegółowych badań na obecność środków odurzających w organizmie.

Jednak to nie koniec problemów 19-latka. Jak podała policja, nie posiadał on uprawnień do kierowania. Na dodatek w samochodzie przewoził 16-letnią pasażerkę, którą po policyjnej interwencji przekazano pod opiekę matce.

19-latek usłyszał zarzuty

19-latek został osadzony w policyjnym areszcie, a jego samochód zabezpieczony. W piątek usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej i ucieczki przed patrolem oraz posiadania środków odurzających.

Policjanci ustalają, czy 19-latek kierował pojazdem w stanie po użyciu środków odurzających. Podejrzanemu grozi wysoka grzywna, zakaz kierowania pojazdami oraz kara do pięciu lat więzienia.