"To drugie tego typu znalezisko z ziem polskich, bez wątpienia bardziej spektakularne"

"Zespół osadniczo-grzebalny zwany "Łysą Górą" to jeden z najstarszych, odnalezionych do tej pory śladów osadnictwa pradziejowego na obszarze gminy Chorzele" - przypomina Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. I dodaje: - "Podczas tegorocznych badań archeologicznych odnaleziono liczne ozdoby z wczesnej epoki żelaza, m. in. wielozwojowe, wielowątkowo zdobione naramienniki brązowe, naszyjniki o podniesionych profilowanych zakończeniach oraz naszyjniki o pieczątkowcach zakończeniach. Są to rzadkie i jedne z nielicznych ozdób kobiecych znalezionych na terenach północno-wschodniej Polski po II wojnie światowej".