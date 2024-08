Tylko paszporty mieli oryginalne

Dobrowolnie poddał się karze

Lankijczyk usłyszał zarzut z art. 270 par. 1 Kodeksu karnego - "kto, w celu użycia za autentyczny przerabia lub podrabia lub takiego dokumentu jako autentycznego używa podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności". Przyznał się i złożył wyjaśnienia. Skorzystał z prawa do dobrowolnego poddania się karze bez przeprowadzania procesu. Musi zapłacić grzywnę w wysokości 1,5 tysiąca złotych, a wyrok zostanie podany do publicznej wiadomości. Stracił też podrobiony dokument. Za naruszenie art. 49a par. 1 Kodeksu wykroczeń - "kto wbrew przepisom przekracza granicę RP podlega karze grzywny" oraz art. 465 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach - "kto przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie posiadając do tego tytułu prawnego podlega karze grzywny" - został dodatkowo ukarany mandatem w wysokości tysiąca złotych.