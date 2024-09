Szkuta, a może łyżwa? Wisła odsłoniła historyczną łódź

W okolicy Łomianek Wisła odsłoniła historyczną łódź. Natknęła się na nią grupa rowerzystów. Drewniane części starej konstrukcji wystawały z wody. - Widać było szkielet statku i wręgi oraz kute hufnale. Na pewno jest to bardzo stara łódź - opisał Robert Wyrostkiewicz, archeolog ze stowarzyszenia Pogotowie Archeologiczne.

- Nikt nie przypuszczał, że mamy tak mało czasu. Na szczęście zaznaczyłem zabytek koordynatami GPS. Jeśli nie zabierze go fala wezbraniowa, wrócimy tam z ekspertami, żeby dokładnie wydatować tę wiślaną, dawną jednostkę pływającą – powiedział Sławomir Kaliński, prezes Grupy Eksploracyjno-Poszukiwawczej Triglav – GEPST. Informację o znalezisku przekazał do Pogotowia Archeologicznego.

"To szkuta albo łyżwa"

Co zobaczyli odkrywcy i co uchwycili na zdjęciach? - Widać szkielet statku i wręgi oraz kute hufnale, takie potężne gwoździe wykuwane w tradycyjny sposób. Na pewno jest to bardzo stara łódź - opisał Robert Wyrostkiewicz, archeolog z Pogotowia Archeologicznego.