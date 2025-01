Posłuchaj Wstrzymaj Szynobus spłonął w drodze na przegląd techniczny (17.01.2024) Źródło: OSP Raciąż

Pociąg Kolei Mazowieckich zderzył się z autem na szlaku kolejowym Nasielsk-Sierpc. Ruch pociągów na tym szlaku został wstrzymany. Dla pasażerów została zorganizowana komunikacja zastępcza.

Do zderzenia doszło około godziny 9.20 w okolicy miejscowości Kaczorowy w gminie Raciąż (powiat płoński).

- Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym doszło do zderzenia szynobusa z samochodem osobowym marki Chrysler. Wstępne ustalenia wskazują, na to że 45-letni kierowca samochodu jadący ze strony Raciąża został oślepiony przez słońce, co uniemożliwiło mu zobaczenie nadjeżdżającego szynobusu - poinformowała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Płońsku komisarz Kinga Drężek-Zmysłowska.

Kierowca samochodu został przewieziony do szpitala na badania. - Pociągiem relacji Nowy Dwór Mazowiecki - Sierpc podróżowało 12 osób - pasażerowie i obsługa składu, nikomu nic się nie stało - poinformowała rzeczniczka Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska.

Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz policja, która wyjaśnia okoliczności wypadku. Przejazd w okolicach miejsca zdarzenia może być utrudniony. - Przy okazji apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu przejazdów kolejowych, zwłaszcza tych niestrzeżonych - dodała policjantka.

Koleje Mazowieckie podają w komunikacie, że autobusowa komunikacja zastępcza została uruchomiona do obsługi odcinka trasy Kaczorowo - Sierpc.

