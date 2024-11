W środę w miejscowości Jedlińsk koło Radomia dachowała karetka pogotowia ratunkowego. W wyniku wypadku na miejscu zginął ratownik, kierowca ambulansu trafił do szpitala. W mediach społecznościowych tragicznie zmarłego medyka pożegnali koledzy po fachu.

Jak poinformowała radomska policja, do wypadku doszło w środę po godzinie 18 na drodze wojewódzkiej numer 735 . Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierowca ambulansu (bez pacjenta na pokładzie) jechał od strony Radomia. W miejscowości Jedlińsk zderzył się z kierującym osobowym peugeotem, który zmierzał z przeciwnego kierunku i skręcał w lewo. W wyniku uderzenia karetka dachowała. Ratownik zginął na miejscu. Kierowca został zabrany do szpitala.

"Setki osób przeszkolił, tysiące uratował"

"Piotr od lat działał w strukturach Polskiego Czerwonego Krzyża, wyszkolił gros ratowników, setki osób przeszkolił z zakresu pierwszej pomocy, tysiące uratował. Piotr zginął w trakcie dyżuru w ambulansie, który uczestniczył w tragicznym wypadku w Jedlińsku k. Radomia. Piotr nie mówimy żegnaj, mówimy do zobaczenia" - napisano w mediach społecznościowych Grupy Ratownictwa PCK Kielce.

"Jestem dumy z każdego wspólnego dyżuru"

"Jestem dumy z każdego wspólnego dyżuru. Wielu ludzi zawdzięcza Ci życie i zdrowie. Liczę, że tam na górze latasz już żółtym śmigłowcem i robisz to co lubisz najbardziej - ratujesz ludzi. To był dla mnie zaszczyt. Nigdy Cię nie zapomnę" - napisał z kolei Jakub Wachnicki, kolega zmarłego, też ratownik.