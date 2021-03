Burmistrz, który zamknął miasto: musimy zacząć lepiej współpracować

- Powinniśmy brać udział w decyzjach, powinno się nas posłuchać w wielu sprawach, bo nasze doświadczenie i obserwacje są bezcenne. Samorządowy mają wiedzę na bardzo wysokim poziomie. Mam kontakt prawie z każdą osobą, która choruje, wiem jak ta choroba przebiega i gdyby tę współpracę poprawić, to myślę, że byśmy to przechodzili lepiej - mówił o współpracy z rządem na antenie TVN24 burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński.

"To nam sprawy obywateli są niezwykle bliskie"

Jednak, jak ocenił na antenie TVN24, nie każda gmina ma tyle instytucji, w których gromadzą się mieszkańcy. Wówczas, według niego, wprowadzanie lockdownu nie ma sensu. Dodał też, że brakuje lepszej współpracy na linii samorządy - rząd. - To nam sprawy obywateli są niezwykle bliskie, jesteśmy członkami tej społeczności, to dla nas najważniejsza sprawą jest, czy oni będą chorowali czy nie, bo to również generuje nam określone problemy. Jeżeli stopień zachorowań będzie bardzo duży, to gmina traci podatki - mówił burmistrz.