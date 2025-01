Zamkną część dużego skrzyżowania. Prace przy budowie trasy tramwajowej do Zachodniego

Posłuchaj Wstrzymaj Tramwaj z Grójeckiej do Dworca Zachodniego Źródło: Tramwaje Warszawskie

Tramwajarze ogłaszają, że budowa trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego wkracza w kolejny etap. Wraz z początkiem lutego wykonawca wygrodzi część skrzyżowania ulic Grójeckiej, Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha. Rozpocznie się przebudowa podziemnych instalacji. Kierowcy pojadą inaczej, tramwaje na razie będą kursowały bez zmian.

Nowa trasa tramwajowa ma poprawić dojazd do Dworca Zachodniego, który staje się najważniejszym węzłem przesiadkowym zachodnich dzielnic Warszawy. Tramwaj, który dowiezie pasażerów bezpośrednio w rejon peronów, jest ważnym elementem przebudowy i rozbudowy stacji kolejowej. Realizacja tej inwestycji wiąże się z kilkumiesięcznymi utrudnieniami.

Utrudnienia dla kierowców

Na początku lutego wykonawca inwestycji - konsorcjum firm ZUE i Fabe - zamknie jezdnię Grójeckiej w kierunku alei Krakowskiej, przy skrzyżowaniu z Bitwy Warszawskiej 1920 r. Ruch w obu kierunkach będzie odbywał się po jezdni, którą obecnie kierowcy jadą do centrum. Tymczasowe przewiązki przez torowisko zostaną wybudowane: za ulicą Baśniową - na wysokości budynku Grójecka 70 oraz za przystankiem Hale Banacha – na wysokości budynku Grójecka 114. Na przewiązkach, dla bezpieczeństwa, stanie sygnalizacja świetlna.

Kierowcy jadący do centrum będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu, a w kierunku dzielnicy Włochy - dwa. Od Okęcia nie skręcą w lewo, w Bitwy Warszawskiej 1920 r. Z kolei od strony centrum pojadą wyłącznie prosto - nie skręcą w Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. W związku z tym trasy zmienią autobusy linii: 154, 167, 191, 208, 414 i 521.

Nie będzie wjazdu z Grójeckiej w Opaczewską, zostanie zachowany natomiast wyjazd z Opaczewskiej na Grójecką.

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Grójeckiej Źródło: UM Warszawa

Kolejne zmiany organizacji ruchu

To nie koniec zmian. Wydłużony zostanie odcinek Bitwy Warszawskiej 1920 r., na którym ruch odbywa się tylko jedną jezdną - do skrzyżowania z Grójecką. W obie strony kierowcy pojadą po jezdni zwyczajowo służącej do jazdy w kierunku ronda Zesłańców Syberyjskich. W stronę ronda będzie jeden pas. Z kolei w kierunku Grójeckiej, przed skrzyżowaniem, zostaną wyznaczone dwa: jeden do skrętu w lewo, do centrum, a drugi do jazdy prosto w Banacha lub do skrętu w prawo, w stronę alei Krakowskiej.

Skrzyżowanie Grójecka-Bitwy Warszawskiej 1920 r. Źródło: UM Warszawa

Organizacja ruchu na skrzyżowaniu Grójeckiej, Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha będzie zmieniała się w miarę postępu robót. W kolejnych etapach będą zamykane wloty ulic Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r., a także czasowo będzie wstrzymany ruch tramwajów do pętli Banacha oraz P+R Al. Krakowska. Konieczną przerwę w ruchu tramwajarze wykorzystają do remontu torowiska między placem Narutowicza a Bitwy Warszawskiej 1920 r. Szczegóły etapowania robót są w trakcie ustalania i zostaną zaprezentowane w najbliższych tygodniach. Istotne zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu Grójeckiej, Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha utrzymają się co najmniej do końca roku.

Później budowa nowego układu torowego

Pod skrzyżowaniem ulicy Grójeckiej z Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha biegną ważne instalacje o charakterze magistralnym, które trzeba przebudować: sieć ciepłowniczą, magistrale wodociągowe, sieć gazową, sieci energetyczne i teletechniczne oraz sieć kanalizacyjną. Zgodnie z przepisami, instalacje podziemne muszą być w odpowiedniej odległości od infrastruktury na powierzchni. Wszystkie sieci będą również zabezpieczane przed ciężarem tramwajów.

Po zakończeniu prac podziemnych ruszy budowa nowego układu torowego. Powstanie tu tak zwana pełna gwiazda, umożliwiająca ruch tramwajów we wszystkich kierunkach. Pojawienie się nowych relacji dla tramwajów wymaga przystosowania sieci odwadniającej układ drogowo-torowy, sieci sterowania ruchem i zasilania.

Przebudowa uwzględnia też zużycie eksploatacyjne istniejących, często wysłużonych już instalacji. Dzięki przeprowadzonym pracom zostanie wyeliminowane ryzyko rozkopywania skrzyżowania i nowo wybudowanej infrastruktury z powodu awarii urządzeń.

Postęp prac

Wzdłuż ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. trwa budowa wlotu tunelu prowadzącego do Dworca Zachodniego i przebudowa kolizji instalacji podziemnych z zaplanowanym układem komunikacyjnym. Ściany tunelu biegnącego przez park Pięciu Sióstr są już gotowe w 50 procentach. Konstrukcja tunelu powstaje też pod wyłączonymi z ruchu jezdniami Alej Jerozolimskich.

Skrzyżowanie Grójecka-Bitwy Warszawskiej 1920 r. Źródło: UM Warszawa

Równolegle, w ramach innego kontraktu, powstaje pierwszy w Warszawie podziemny przystanek tramwajowy pod Dworcem Zachodnim. Za jego budowę odpowiada Budimex, generalny wykonawca całej przebudowy stacji kolejowej. Konstrukcja przystanku jest już gotowa, w tej chwili trwa budowa klatek schodowych, szybów windowych oraz wentylacyjnych, ścian pomieszczeń technicznych oraz pochylni. Na poziomie -1 rozpoczęły się prace wykończeniowe.

Nowa trasa tramwajowa

W ramach inwestycji powstanie około 1,6-kilometrowa trasa z 500-metrowym tunelem tramwajowym. Podziemny przystanek końcowy znajdzie się obok zejścia na Dworzec Zachodni i będzie połączony schodami ruchomymi oraz windami bezpośrednio z przejściem podziemnym, rozbudowanym w ramach prac na stacji kolejowej. Podróżni dostaną się tędy także do istniejącego dworca autobusowego.

Według szacunków z nowej trasy będzie korzystało ponad 1,2 milionów pasażerów rocznie. Czas przejazdu tramwaju do Grójeckiej wyniesie pięć minut, do placu Narutowicza 10, a do stacji metra Politechnika – 15 minut.

Skrzyżowanie Grójecka-Bitwy Warszawskiej 1920 r. Źródło: UM Warszawa

Trasa do Dworca Zachodniego jest częścią tzw. tramwaju do Wilanowa, czyli trasy, która połączy Wolę, Ochotę z Mokotowem i Wilanowem. Inwestycja, z uwagi na zakres, jest podzielona na etapy – niektóre już funkcjonują, część znajduje się w budowie, a część w projektowaniu. W zeszłym roku zostały uruchomione dwa odcinki – w maju na Sielce, a pod koniec października do Wilanowa. Z linii 14 i 16 do połowy stycznia skorzystało ok. 4,5 miliona pasażerów, z czego blisko dwa miliony na nowym odcinku.