Żyje w nim 13 tysięcy zwierząt. Warszawskie zoo ma już 95 lat i nowych patronów

W 2023 roku patronami stołecznego zoo zostali Antonina Jan Żabińscy. 11 marca została odsłonięta tablica z tą informacją tuż przy wejściu głównym do zoo. - Chcemy dalej inwestować i rozwijać to miejsce. Myślę, że patroni tego miejsca Antonia i Jan Żabińscy na pewno by się ucieszyli z tego, jak zoo dzisiaj wygląda i jak się rozwija - powiedział podczas uroczystości prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.