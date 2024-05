88-latek stracił 125 tysięcy złotych. - Przestępca, posługując się kartą płatniczą pokrzywdzonego, w 25 wypłatach przejął oszczędności jego życia - opisała policja. Zanim jednak do tego doszło, podejrzany zmanipulował seniora.

Do 88-latka najpierw zadzwonił telefon. Ktoś podający się za policjanta poprosił o pomoc w policyjnej akcji, prowokacji, która miała doprowadzić do zatrzymania przestępców, a jednocześnie zagwarantować bezpieczeństwo pieniądzom starszego pana.

"Oszust w pierwszej kolejności nakłonił mężczyznę do przelania wszystkich oszczędności na jedno konto oraz zwiększenia limitów wypłat. Kolejnym krokiem było przekonanie go, by swoją kartę bankową przekazał kurierowi, który do niego przyjdzie. I właśnie w taki sposób 88-latek stracił 125 tysięcy złotych" - przekazała w komunikacie podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Metody działania oszustów KRP VII

Podejrzany ukrył się u matki

Policjanci zajęli się sprawą. Zebrali i sprawdzili informacje, a także zabezpieczyli dowody. Podjęte czynności doprowadziły ich do 34-letniego mężczyzny. "Policjanci ustalili, że to on dopuścił się tego oszustwa. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna był poszukiwany i skrzętnie unikał wszelkich kontaktów z organami ścigania" - dodała Węgrzyniak.

Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego w mieszkaniu matki. Jak przekazali, znaleźli kilka telefonów komórkowych, a także buty i ubrania, które miał na sobie, kiedy dokonywał wypłat pieniędzy.

"Zebrany obszerny materiał dowodowy nie pozostawiał wątpliwości, 34-latek usłyszał zarzut dokonania oszustwa" - podkreśliła Węgrzyniak. Za to przestępstwo grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. W związku z tym, że był poszukiwany nakazem doprowadzenia, trafił do aresztu. Postępowanie w sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe.

Policjanci przypominają, że nigdy podczas jakichkolwiek działań nie proszą o pieniądze. Apelują o czujność i ostrożność.

Autorka/Autor:mg

Źródło: tvnwarszawa.pl