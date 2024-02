Będą wzmacniać grunt na budowie stacji metra, utrudnienia

czytaj dalej

Młodzi ludzie mogą opowiedzieć o tym, czego nie widać gołym okiem, a co jest dla nich ważne i istotne w ich życiu. Taka jest właśnie idea konkursu filmowego #63sekundy, którego organizatorem jest Muzeum Powstania Warszawskiego. - Szukamy twórców, którzy wyrażą siebie, wyrażą to, co czują. To jest najważniejsze i najbardziej interesujące - powiedział na antenie TVN24 aktor Maciej Zakościelny, jeden z jurorów.