Tramwaje Warszawskie zaplanowały na ten rok w sumie 24 zadania remontowe. Początkowo na ten cel w budżecie spółki było 78 milionów złotych, ale w ostatnich dniach z kasy miasta popłynęły dodatkowe 14 milionów. Zastrzyk gotówki okazał się niezbędny, bo w ostatnim czasie finanse spółki mocno drenują duże inwestycje: budowa linii do Wilanowa z przyległościami (Sielce i Stegny) czy zajezdni na Annopolu . Odbiło się to bieżących pracach utrzymaniowych, w mieście przybywa miejsc, gdzie składy jeżdżą z minimalną prędkością ze względu na stan torowisk . - Ta dodatkowa suma pozwoli nam niektóre zadania nieco przyspieszyć albo wykonać w większym zakresie - podkreślił podczas niedawnego spotkania z dziennikarzami Konrad Niklewicz, wiceprezes Tramwajów Warszawskich.

Na Kercelaku wymienią betonową płytę

Prace na Okopowej i Broniewskiego

Przejście miedzytorowe na Stawkach

Ważna inwestycja zostanie przeprowadzona w sierpniu. Na ulicy Stawki oprócz naprawy torów, wybudowane zostanie tzw. przejście międzytorowe na odcinku Lewartowskiego-Pokorna. To tutaj zawracać będzie część kursów z Wilanowa po oddaniu tej trasy we wrześniu.

Zarząd Transportu Miejskiego zaproponował, aby na Stawkach zawracała połowa kursów linii 15, które z Okęcia zostaną skierowane do Miasteczka Wilanów. Pozostałe pojadą do pętli Marymont-Potok na Żoliborzu. Konsultacje w sprawie układu komunikacyjnego po oddaniu trasy do Wilanowa potrwają do 15 lipca.