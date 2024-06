W czwartek stołeczni radni jednomyślnie przyjęli uchwałę zmieniającą kwotę opłat za odbiór odpadów. Od 1 października 2024 do 30 września 2025 roku mieszkańcy domów jednorodzinnych będą płacić 91 złotych zamiast obowiązujących obecnie 107 złotych. Natomiast w wymienionym okresie stawka za odbiór śmieci z gospodarstw w budynkach wielorodzinnych spadnie z 85 do 60 złotych .

Dlaczego obniżono stawki?

"Obniżenie kosztów wynikało z działań podjętych przez miejską spółkę, realizującą zadanie własne miasta polegające na zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z terenu m.st. Warszawy. Odpady były kierowane do zagospodarowania również do instalacji położonych poza województwem mazowieckim, w których koszty zagospodarowania były niższe w stosunku do lokalnych instalacji" - czytamy w uzasadnieniu.

PiS chciało obniżki bezterminowej

Z kolei jak argumentowała sekretarz miasta Maria Wasiak, zmiany w stawkach za odbiór odpadów należy przeprowadzić ostrożnie. - Robimy to na rok, tak żeby w tym czasie zaobserwować istotne przesłanki zmiany kosztów. Potem to się albo utrzyma albo się zmieni strukturę kosztów. Ale wtedy będziemy mieli już konkretne dane - wyjaśniła Wasiak.

Lewica: system jest niesprawiedliwy

- Apelujemy do zarządu miasta o ponowne przemyślenie tego systemu. Od bardzo dawna mieszkańcy sygnalizują, że obecny system jest niesprawiedliwy. Jedna seniorka płaci tyle samo co pięcioosobowa rodzina, pomimo że produkuje o wiele mniej śmieci - powiedziała radna. - Czy obniżymy te stawki, czy nie, to cały czas ta niesprawiedliwość pozostaje. Mieszkańcy się po prostu na to skarżą i zwyczajnie mają rację - dodała. I wskazała, że najsprawiedliwszy system to ten związany ze zużyciem wody.