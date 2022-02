Warszawa przygotowuje mieszkania i miejsca w szkołach dla dzieci z Ukrainy

Już ponad tysiąc osób z Ukrainy skorzystało z pomocy w miejskich punktach informacyjnych. - Pomagamy absolutnie wszystkim. Autokarów, które docierają do Warszawy mamy coraz więcej - poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Zapowiedział, że przygotowywane są miejsca dla dzieci w szkołach i przedszkolach. Zwiększa się również pula mieszkań, w których będą mogły zatrzymać się osoby uciekające do Polski przed wojną.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił o pomocy osobom przybywającym z Ukrainy do Polski podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przed punktem informacyjnym w Pałacu Kultury i Nauki. Przypomniał, że obecnie na terenie miasta działają cztery takie miejsca. Osoby uciekające z kraju ogarniętego wojną mogą uzyskać w nich informacje między innymi na temat kwestii prawnych, pomocy lekarskiej, psychologicznej czy noclegu. - Pomagamy absolutnie wszystkim. Autokarów, które docierają do Warszawy mamy coraz więcej - zaznaczył. Poinformował, że do poniedziałku z punktów skorzystało ponad tysiąc osób.

- Współpracujemy z rządem i panem wojewodą. Przygotowaliśmy tysiące miejsc na polecenie pana wojewody. Sami dysponujemy swoją pulą, żeby móc reagować w takich sytuacjach. Potrzebna jest strategia rządowa, z którą powinniśmy być zaznajomieni, by wiedzieć, czego się spodziewać. Sytuacja robi się poważniejsza z dnia na dzień - podkreślił.

Jak opisywał, obecnie granicę polsko-ukraińską przekraczają osoby różnych narodowości. - Olbrzymia większość z nich przyjeżdżała i od razu miała zapewnioną opiekę rodziny albo przyjaciół. Bardzo niewielu z nich potrzebowało noclegów. Teraz sytuacja się zmienia. Bardzo dużo osób potrzebuje pomocy i my taką pomoc świadczymy - zaznaczył Trzaskowski.

Konferencja prasowa prezydenta Rafała Trzaskowskiego Paweł Supernak / PAP

Trzaskowski o działaniach samorządów w sprawie uchodźców z Ukrainy

Prezydent stolicy podziękował również mieszkańcom za zbiórkę darów dla Kijowa. - Udało nam się zapełnić ponad 10 autobusów MZA i 40 busów transportowych. Ten transport do Kijowa ruszył i jest na granicy. Będziemy starali się przetransportować go do Kijowa, co nie jest łatwe - mówił.

- Rozmawiałem dziś z burmistrzem Lwowa. Za pośrednictwem Rzeszowa i prezydenta Konrada Fijołka organizujemy wsparcie dla miast zachodniej Ukrainy i oczywiście dalej będziemy koordynowali tę pomoc - podkreślił prezydent Trzaskowski.

Dodał, że toczą się rozmowy samorządowców dotyczące zarówno akcji pomocowych dla Ukrainy, jak i wspierania polskich miast, które przyjmują osoby uciekające przed wojną. Jednocześnie zgłaszają się do nich politycy i przedstawiciele rządów regionalnych z różnych części Europy zainteresowani udzieleniem wsparcia Ukrainie. - Będziemy koordynowali taką pomoc. Dziś mam spotkanie paktu Wolnych Miast, gdzie z burmistrzem Budapesztu, Bratysławy i Pragi będziemy rozmawiali o tym, jak koordynować pomoc, jeżeli chodzi o całą Europę - wyjaśnił.

Zaznaczył, że jest też w kontakcie z przedstawicielami unijnych instytucji i samorządowcy będą apelowali o udzielenie środków finansowych na wsparcie uchodźców.

Punkt informacyjny w Pałacu Kultury i Nauki Punkt informacyjny w Pałacu Kultury i Nauki Paweł Supernak / PAP

Stolica przygotowuje mieszkania dla uchodźców z Ukrainy

- Ten odruch serca Polek i Polaków jest olbrzymi. Olbrzymia solidarność. Wszyscy Ukraińcy, z którymi rozmawiam, doceniają to i są wręcz zaskoczeni, jak ciepło zostali tutaj przyjęci. Zaskoczeni tym, jak wszyscy Polacy chcą pomagać - opowiadał Trzaskowski.

Dodał, że pojawia się coraz więcej oddolnych akcji pomocowych. Mieszkańcy stolicy zgłosili już ratuszowi prawie 2,5 tysiąca lokali, w których mogłyby zatrzymywać się osoby przybywające z Ukrainy. - My to wszystko musimy weryfikować. Mamy pracowników socjalnych, którzy to robią. Musimy te lokale sprawdzać, rozmawiać z tymi ludźmi, dlatego, że chcemy uniknąć problemów w przyszłości. Wiemy, że pojawia się mnóstwo inicjatyw, ale dajcie nam państwo je skoordynować. Chcemy, żeby było jak najmniej chaosu - zaapelował prezydent stolicy.

Opisywał też, że ratusz już od tygodnia przygotowuje kwerendę pustych mieszkań komunalnych. - Zgłosiły się do nas firmy, które chcą za darmo te pustostany wyremontować. Przygotowujemy, to od wielu dni. Ten zasób mieszkaniowy będzie większy. Ale tu też potrzebna jest rządowa koordynacja. Musimy mieć jasny plan i strategię, uzgodnioną na poziomie rządu, żeby ta pomoc mogła być jak najlepiej zorganizowana i żebyśmy mieli gwarancję, że nie pomagamy tylko dziś, tu i teraz, tylko będzie ona długotrwała - mówił Rafał Trzaskowski.

Punkt informacyjny w Pałacu Kultury i Nauki Punkt informacyjny w Pałacu Kultury i Nauki Paweł Supernak / PAP

Miejsca w szkołach i przedszkolach dla dzieci z Ukrainy

Kolejną kwestią poruszoną podczas konferencji prezydenta Warszawy były edukacja oraz organizacja opieki dla najmłodszych. - Doraźnym problemem jest zorganizowanie czasu dla dzieciaków. Rozmawiałem dziś z dziećmi o tym, w jakim są stanie, jak im pomóc - mówił.

- Musimy przygotować się na to, że pobyt Ukraińców w Polsce nie będzie trwał kilka, czy kilkanaście dni, dlatego przygotowujemy miejsca w naszych szkołach i przedszkolach. Również przygotowujemy się do organizacji nauki języka polskiego. Analizujemy w ścisłej współpracy informacje o bazie lokalowej szkół i liczebności oddziałów. Oczywiście konieczna tu będzie jasna strategia rządu. Nie wystarczą zaklęcia, nie wystarczą ogólne słowa. Ministerstwo edukacji musi przedstawić bardzo konkretny plan, również związany z finansami - apelował Trzaskowski.

W warszawskich szkołach działają już asystenci kulturowi, których zadaniem jest udzielanie pomocy uczniom z Ukrainy oraz ich rodzicom.

Prezydent Trzaskowski zapowiedział też, że w planach jest utworzenie stołecznej bazy miejsc pracy dla osób przybywających do Polski.

Punkt informacyjny w Pałacu Kultury i Nauki Punkt informacyjny w Pałacu Kultury i Nauki Paweł Supernak / PAP

Autor:kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl