Domaradzki o zatrzymaniu przez CBA: moja ocena takich działań jest mocno krytyczna

W ramach śledztwa szczecińska prokuratura skierowała do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie immunitetów dwóm warszawskim prokuratorom . Śledztwo - jak podano - jest związane z "ujawnianiem osobom nieuprawnionym informacji z prowadzonych postępowań karnych". Wnioski dotyczą prokurator z rejonu Warszawa-Żoliborz oraz prokurator Ewy Wrzosek z rejonu Warszawa-Mokotów. Sprawa ma związek z kampanią prezydencką oraz z dwoma wypadkami warszawskich autobusów. Śledczy twierdzą, że Wrzosek miała pozyskane od innej prokurator informacje przekazywać Domaradzkiemu, a ten przesyłał je dalej do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Domaradzki: moja ocena takich działań jest krytyczna

Michał Domaradzki został po środowym przesłuchaniu zwolniony do domu. Ratusz podjął decyzję, że pozostaje on na stanowisku dyrektora BBiZK. W czwartek pojawił się podczas konferencji prasowej dotyczącej prezentacji nowej łodzi straży miejskiej. Dziennikarze prosili go o odniesienie się do akcji prokuratury i CBA.

- 24 lata nosiłem policyjny mundur i całe swojej zawodowe życie poświęciłem na to, żeby rozwiązywać najtrudniejsze sprawy kryminalne i zatrzymywać sprawców najpoważniejszych przestępstw. Zawsze kiedy to robiłem, kierowałem się prawem i korzystając ze swojego doświadczenia, wiem, że to prawo ma swoje granice. Rozwiązując najtrudniejsze zadania, realizując już później swoją aktywność na rzecz bezpieczeństwa warszawiaków, zawsze kieruję się bezpieczeństwem mieszkańców, ale również prawem i etyką zawodową - powiedział w czwartek szef BBiZK pytany o komentarz do sytuacji, do której doszło w środę. - Nigdy nie pozwoliłbym sobie, żeby swoim zachowaniem przekroczyć granice prawa - dodał.