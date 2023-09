Chmielna ma być zielonym deptakiem. Miasto wybrało wykonawcę remontu

W piątek, 15 września Zarząd Terenów Publicznych opublikował wyniki powtórzonego przetargu na przebudowę ulicy Chmielnej na odcinku od pasażu Wiecha do Nowego Światu. Oferty w postępowaniu złożyły trzy podmioty. Te same, które wystartowały we wcześniejszym unieważnionym przetargu. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum Balzola Polska i PHU Brukstar. Firma wyremontuje deptak za 21,6 mln złotych. Oferty pozostałych podmiotów przekroczyły 30 mln złotych.