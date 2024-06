W Rembertowie policja zatrzymała mężczyznę ujętego przez dwójkę mieszkańców odwiedzających cmentarz. 37-latek jest podejrzany o znieważenie miejsca spoczynku. Grozi mu do dwóch lat więzienia.

37-latek został zatrzymany. - Jak wynika z materiałów zgromadzonych w sprawie, mężczyzna co jakiś czas przyjeżdżał rowerem na cmentarz i tam znieważał groby. Umieszczał zdjęcia pornograficzne na pomnikach oraz dopuszczał się nieobyczajnych wybryków - przekazała Węgrzyniak.

Zebrane dowody pozwoliły na przedstawienie zatrzymanemu zarzutu znieważenia miejsca spoczynku zmarłego, to jest czynu z artykułu 262 paragraf 1 Kodeksu karnego. Za to przestępstwo grozi do dwóch lat więzienia.