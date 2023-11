Katarzyna Kasia została Warszawianką Roku 2023. "Warszawska Syrenka ma ten miecz nie od parady"

- Gdybym miała powiedzieć kim jestem, to słowo warszawianka, przychodzi mi do głowy w pierwszej kolejności - tak o sobie mówiła dr Katarzyna Kasia. Warszawianka Roku 2023 to filozofka, absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej, The Kościuszko Foundation oraz Princeton University. Realizuje się także w mediach: prowadzi poranną audycję "Nowy świt" w Radiu Nowy Świat, jest komentatorką "Szkła Kontaktowego" w TVN24 i publicystyką internetowej Kultury Liberalnej.

- Jestem bardzo przejęta, bardzo się cieszę i przyjmuję to zobowiązanie. Przede wszystkim chciałam podziękować, że mogłam się znaleźć w gronie tak wspaniałych kobiet. Bardzo dziękuję wszystkim paniom, że mogłyśmy się spotkać w ramach plebiscytu. To jest dla mnie zaszczyt. Będę pamiętać, że byłam tutaj z wami - powiedziała. Zwracając się do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego stwierdziła: - Panie prezydencie, jestem przekonana, że warszawska Syrenka ma ten miecz nie od parady i wierzę, że wykorzysta go dobrze po to, by Warszawa była miastem, w którym prawa kobiet są prawami człowieka i są szanowane.