Dotknięty ręką wandali

Sprawą zajęli się strażnicy z Oddziału Ochrony Środowiska. Skontaktowali się z właścicielem pojazdu. "Niestety nie potrafił on zorganizować transportu dla tak wielkiego pojazdu. Nie było to zresztą codzienne wyzwanie nawet dla służb miejskich, ale… udało się!" - pochwalili się strażnicy miejscy. "A jakby się kto pytał - autobus czeka na odbiór na strzeżonym parkingu depozytowym" - podsumowali.

Autobus grał w reklamach

Problem opisaliśmy na tvnwarszawa.pl we wtorek. Autobus należy do prywatnej firmy, która wynajmowała go do produkcji reklam. Wcześniej solaris urbino jeździł w barwach krakowskiego przewoźnika Małopolska PKS. Długo stał na parkingu na błoniach Stadionu Narodowego aż zainteresowali się nim wandale i grafficiarze.