Do zdarzenia doszło we wtorkowy wieczór. "Patrol SPEED pełniący służbę na terenie Strzegowa, zauważył kierującego porsche, który w terenie zabudowanym (ul. Wyzwolenia) jechał z prędkością 119 km/h. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany do kontroli drogowej" - przekazała w komunikacie asp. szt. Anna Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Jak dodała, 32-letni mieszkaniec Warszawy, kierował samochodem mimo zakazu, który wydał warszawski sąd rejonowy. "Prawo jazdy już wcześniej" - dodała Popławska. Kierowca porsche trafił do policyjnego aresztu.

Wyrok w ciąg 48 godzin

"Zatrzymany stanął przed sądem w trybie przyspieszonym. Przed upływem 48 godzin usłyszał zarzut niestosowania się do sądowego zakazu. Na sali sądowej zapadł wyrok – 2 lata zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, 5400 zł grzywny oraz rok prac społecznych przez 30 godzin w miesiącu. Wyrok jest nieprawomocny" - poinformowała w komunikacie policjantka.

Za popełnione wykroczenie drogowe kierowca, został ukarany mandatem w wysokości dwóch tysięcy złotych oraz 14 punktami karnymi.

Z oktagonu do aresztu

Reporter RMF FM ustalił, że 32-latek to raper i freak fighter Alberto Simao, posługujący się pseudonimem "Afrykańska Maczeta". Potwierdziliśmy nieoficjalnie w policji, że to on.

Swoim "wyczynem" pochwalił się też sam zainteresowany. Jak napisał na Instagramie, "świętował na dołku" ostatnia wygraną walkę w Fame MMA z Normanem "Stormin" Parke. "Teraz szybki powrót i biorę kolejnego kocura na testy do oktagonu" - zapowiedział.

