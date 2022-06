Mężczyzna zauważył zwłoki w kąpielisku. Akcja służb w Pruszkowie

Cztery utonięcia w powiecie pruszkowskim

Policja apeluje do wszystkich wypoczywających nad wodą, o zachowanie rozwagi. Należy pamiętać, by do letnich kąpieli wybierać wyłącznie miejsca do tego wyznaczone, strzeżone przez ratowników. Nie wolno wchodzić do wody po spożyciu nawet najmniejszej ilości alkoholu, ponieważ może to skończyć się tragicznie.