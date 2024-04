W domu były narkotyki

- Drzwi otworzył jej brat, a z mieszkania zaczął wydobywać się wyraźny i bardzo charakterystyczny zapach. Policjanci od razu wiedzieli, co zastaną po wejściu do środka i z czym mają do czynienia. W pokoju 23-latka, funkcjonariusze znaleźli słoiki oraz torebki wypełnione marihuaną, zawinięte w folię aluminiową: amfetaminę i mefedron, młynki do mielenia suszu roślinnego, a także gotówkę - wyliczyła Magdalena Gąsowska.