Fikcyjne umowy i powoływanie się na prokuratora. Śledztwo w sprawie oszustw na 1,5 miliona złotych

Podpisywał "umowy", pobierał zaliczki i znikał

- Po nawiązaniu kontaktu i współpracy z wyszukanymi ofiarami, podpisywał z nimi umowy, z których nie zamierzał się wywiązać. Na poczet przyjętych zobowiązań pobierał znaczne zaliczki. W okresie do sierpnia 2022 roku do marca 2023 roku ofiarami oszusta padły trzy osoby. Podejrzany wyłudził od pokrzywdzonych łącznie kwotę 871 tysięcy złotych - wyliczyła prokurator.

Zarzuty oszustwa na szkodę czterech osób

Mateuszowi M. przedstawiono zarzuty oszustwa na szkodę czterech osób na łączną kwotę prawie 1,5 miliona złotych, uczynienie sobie z popełniania przestępstw stałego źródła dochodu, powoływanie się na wpływy w instytucji państwowej oraz gróźb karalnych. - Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia, które są częściowo sprzeczne ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. Wobec podejrzanego został zastosowany izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności nawet do 15 lat - podkreśliła rzeczniczka.

Śledczy obawiają się, że ofiar oszustwa Mateusza M. może być więcej. - Zwracamy się z apelem do mieszkańców Ostrołęki i okolic o zgłaszanie się osób pokrzywdzonych do Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce lub do najbliższej jednostki policji, w celu złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Pozwoli to na pociągnięcie Mateusza M. do odpowiedzialności karnej - zaapelowała do mieszkańców prokurator.