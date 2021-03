Wojewoda zwołał spotkanie w sprawie łóżek covidowych. "Są rozbieżności w raportowaniu ze strony szpitali"

- Ja już autentycznie nie mam cię gdzie przekierować. Na całym Mazowszu nie ma już ani jednego szpitala, wykazującego dodatnie miejsca. To nie jest żart. Nie ma Łosic, nie ma Sokołowa, nie ma Wyszkowa, nie ma Pułtuska, Płocka ani Żyrardowa. Wszędzie jest już kicha - więc, niestety, powiedz panu lekarzowi, że pacjent musi zostać, bo najzwyczajniej na świecie nie mam go gdzie przekierować - mówił dyspozytor na nagraniu ujawnionym przez tvnwarszawa.pl.

Będą wyjaśniać, skąd ogromne rozbieżności

Jak wyjaśniła, poprosił on szpitale o rzetelne raportowanie liczby dostępnych łóżek covidowych. - Są pewne rozbieżności w raportowaniu ze strony szpitali. To szpitale muszą sprawdzić, co jest u nich nie tak, że przekazują do nas dane, że mają wolne łóżka, po czym nie przyjmują zespołów ratownictwa medycznego - powiedziała. Zastrzegła jednocześnie, że nie dotyczy to wszystkich wojewódzkich placówek, a maksymalnie kilkunastu wybranych miejsc. Podkreśliła też, że po spotkaniu wszystkie strony zadeklarowały współpracę.