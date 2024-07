Przez cztery dni był przywiązany do drzewa, bez dostępu do wody i jedzenia

W Józefowie pod Warszawą policja zatrzymała kobietę podejrzaną o znęcanie się nad psem. Śledczy ustalili, że 43-latka przywiązała zwierzę do drzewa, założyła dwa kagańce i pozostawiła bez jedzenia i wody w odludnym miejscu. Grozi jej do pięciu lat więzienia.

Policjanci z Otwocka pozyskali informacje o psie, który został porzucony bez dostępu do wody i pożywienia. Na szczęście zwierzę zostało odnalezione przypadkowo przez kobietę, która opisała całe zdarzenie w mediach społecznościowych. Z jej relacji wynikało, że pies został przewieziony do weterynarza, który dokładnie ocenił stan zdrowia zwierzęcia oraz udzielił mu niezbędnej pomocy. Pies był skrajnie wyczerpany i odwodniony, wypił 10 litrów wody. Policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy, tego okrutnego czynu.

- Józefowscy policjanci działali wielotorowo, przesłuchali kobietę, która odnalazła wyczerpanego psa, jednocześnie szukając innych świadków, którzy mogliby pomóc w ustaleniu okoliczności zdarzenia. W sprawie pomocny również okazał się wszczepiony chip, który był dobrym punktem wyjścia do dalszych działań policjantów - przekazał sierżant sztabowy Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. - Śledczy ustalili, że zwierzę było przywiązane przez cztery dni do drzewa bez wody i pożywienia. Pies dodatkowo miał założone dwa kagańce, uniemożliwiające mu przegryzienie smyczy, co skazywało go na powolną śmierć w męczarniach - dodał policjant.