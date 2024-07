Ciemny dym nad Grodziskiem Mazowieckim

Pożar w Grodzisku Mazowieckim. Dziewięć zastępów strażackich zadysponowano do gaszenia ognia, który pojawił się w budynku przy ulicy Jana Kilińskiego. Słup ciemnego dymu był widoczny z daleka.

Straż pożarna zgłoszenie o zdarzeniu otrzymała o godzinie 19.12. - Jest to pożar budynku dwukondygnacyjnego o konstrukcji drewniano-murowanej. Jest to pustostan, był do niego ograniczony dostęp. Budynek był wygrodzony i zamknięty przed dostępem osób postronnych - opisał asp. Krzysztof Stefaniak ze straży pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.