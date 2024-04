Dwa wypadki z udziałem motocyklistów, nie żyje jedna z pasażerek

Dwa poważne wypadki z udziałem motocyklistów na Mazowszu. W Nadarzynie najpewniej z powodu awarii, motocykl przewrócił się na trasie S8. Pasażerka śmigłowcem została przetransportowana do szpitala. Do wypadku doszło też w Górze Kalwarii. Tam, mimo reanimacji, nie udało się uratować pasażerki.

- Prawdopodobnie w wyniku awarii pojazd przewrócił się. Podróżowały nim dwie osoby, pasażerka śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratowniczego została przetransportowana do szpitala, kierującemu nic się nie stało, był trzeźwy - przekazała nam Barbara Szczerba z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Z kolei Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl ustalił, że do wypadku z udziałem motocyklisty doszło również na zjeździe z krajowej "pięćdziesiątki" do Góry Kalwarii. Według informacji przekazanych przez naszego reportera motocyklem, który uderzył w bariery, podróżowały dwie osoby, jedna odniosła lekkie obrażenia, druga - pasażerka - była reanimowana.

Akcja edukacyjna policji

1 kwietnia policja rozpoczęła kolejną edycję ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej "JEDNOŚLADEM BEZPIECZNIE DO CELU" skierowaną do kierujących motocyklami, motorowerami, rowerami, a także hulajnogami elektrycznymi. Działania potrwają do 20 czerwca.