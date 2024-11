Polskie Linie Kolejowe opublikowały film ze zderzenia pociągu z ciężarówką na przejeździe w miejscowości Nowa Sucha pod Sochaczewem (Mazowieckie). Kierowca samochodu usłyszał zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w komunikacji. Nie przyznał się do winy, PLK straty oszacowały na ponad 10 milionów złotych.

Do wypadku doszło we wtorek około godziny 12:30 na przejeździe kolejowym z rogatkami i sygnalizacją świetlną. W wyniku zderzenia pociągu Intercity relacji Bydgoszcz – Lublin z pojazdem ciężarowym lekko rannych zostało kilka osób.

Kierowca wymachuje rękami

Kierowca wysiadł z samochodu i machał do maszynisty

Kierowca wysiadł z samochodu i machał do maszynisty PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zapory się unoszą, ale nadal na sygnalizatorze miga czerwone światło. "Wjazd na przejazd możliwy jest tylko wtedy, gdy sygnalizatory są całkowicie wyłączone, a rogatki ustawione pionowo. Jest to szczególnie ważna zasada na liniach dwutorowych - przekazują przedstawiciele PLK w komunikacie prasowym.

Samochody ruszają, przez tory przejeżdżają dwa pojazdy osobowe, trzecia wjeżdża wywrotka. Pierwszy szlaban w wyniku kontaktu z pojazdem wyłamuje się. Kierowca zatrzymuje ciężarówkę przed drugą rogatą, która opuszcza się tuż przed przednią szybą. Mężczyzna po około 12 sekundach wysiada z szoferki, biegnie wymachując rękoma do maszynisty nadjeżdżającego pociągu Intercity, ale na zatrzymanie składu jest już za późno.

Zarzuty dla kierowcy

Służby do późnych godzin pracowały na miejscu zderzenia. – Obecny był także prokurator, przeprowadzono oględziny, zabezpieczono także monitoring – mówi rzecznik prokuratury.

Policjanci zatrzymali 57-letniego kierowcę ciężarówki. - Mężczyzna został przesłuchany, usłyszał zarzut sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w komunikacji – mówi prokurator Bartosz Maliszewski. - Podejrzany nie przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia częściowo zbieżne z materiałem dowodowym, prokurator wobec kierowcy zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze - dodaje.

Za przestępstwo z artykułu 174 Kodeksu karnego, czyli sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w komunikacji, za co grozi kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat, chyba, że sprawca działa nieumyślnie, wówczas podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat.