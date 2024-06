Awaryjne lądowanie w polu, samolot gaśniczy do góry kołami

W miejscowości Bielawa niedaleko Piaseczna pilot awionetki lądował awaryjnie w polu. Maszyna przewróciła się do góry kołami. Poszkodowanego do szpitala zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymaliśmy o godzinie 16.45. W treści była mowa o awionetce, która podchodzi do lądowania na polach uprawnych. Na miejscu okazało się, że samolot znajdował się do góry kołami. Pilot był poza maszyną, przytomny, kontaktowy i z widocznymi otarciami. Mężczyzna został już zabrany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - przekazał nam po godzinie 17 młodszy brygadier Łukasz Darmofalski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

Z ustaleń reportera tvnwarszawa.pl Artura Węgrzynowicza wynika, że w polu lądował dromader, czyli samolot gaśniczy. - Pilota do lądowania zmusiła awaria silnika. Samolot należy do Lasów Państwowych - dowiedział się nasz reporter.

Potwierdził to również brygadier Karol Kroć, rzecznik Prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. - Doszło do awaryjnego lądowania dromadera Lasów Państwowych. Pilot przytomny, kontaktowy, z ogólnymi potłuczeniami i otarciami. Awaria silnika zmusiła go do lądowania. Na miejscu kilka zastępów - podał tuż przed godziną 18.