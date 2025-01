Kolejny etap przebudowy na Służewcu Źródło: ZTM

Na zlecenie dzielnicy Mokotów drogowcy łączą drogę dla rowerów w ciągu ulicy Suwak z istniejącą ścieżką na Domaniewskiej. W ramach tej samej inwestycji przebudowane zostanie skrzyżowanie obu ulic. Ma być wyniesione, dzięki czemu będzie bezpieczniej.

Zamkną fragment Domaniewskiej

Zbliża się rozpoczęcie kolejnego etapu prac, który będzie polegać na przeniesieniu instalacji podziemnych. Przez to zmieni się organizacja ruchu.

"Od wtorku, 7 stycznia, rano fragment Domaniewskiej przed skrzyżowaniem z Suwak zostanie zamknięty. Kierowcy jadący od strony ulicy Postępu dojadą najdalej do kompleksu biurowego Domaniewska 52. Objazd poprowadzi ulicą Konstruktorską. Ulicą Suwak kierowcy pojadą tak, jak dotychczas, ale pasy ruchu zostaną zwężone do trzech metrów. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca stycznia" - podaje w komunikacie stołeczny ratusz.

Kolejny etap prac jest planowany na marzec. Wówczas wykonawca prac będzie zajmować raz jedną, raz drugą połowę skrzyżowania, a na ulicy Suwak będzie ruch wahadłowy.

Objazd zamkniętego odcinka ulicy Domaniewskiej

Zmiany w kursowaniu autobusów

Od wtorku, 7 stycznia autobusy linii 218 nie dojadą do pętli przy stacji metra Wilanowska. Trasa zostanie skrócona do ronda Liczby Pi i przystanku Osiedle Nowy Mokotów.

"Stację metra Wilanowska i przystanek Osiedle Pozytywny Mokotów połączą autobusy linii zastępczej Z18. Od stacji metra pojadą: aleją Wilanowską, Wołoską, Domaniewską, Postępu i Konstruktorską a z Osiedla Pozytywny Mokotów do metra: Konstruktorską, Wołoską i aleją Wilanowską" - podaje ratusz.

Kursowanie linii 308 będzie zawieszone.

Tramwajem maksymalnie niż 10 km/h