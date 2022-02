Wyłudzał pieniądze, podając się za pracownika gazowni

Następnie mężczyzna zakręcał dopływ gazu, informując, że musi to zrobić ze względu na bezpieczeństwo. Właścicielom mieszkań mówił również, że w ciągu kilku dni przyjadą fachowcy, którzy naprawią wyciek, ale do tego czasu nie będzie ciepłej wody. - Kiedy właściciele mieszkania wyrażali dezaprobatę, pytając o inne rozwiązanie. Wówczas mężczyzna mówił, że rozszczelnienie instalacji jest niewielkie. Można to kontrolować przy użyciu czujnika, który on ma przy sobie. Jeśli osoba, z którą rozmawiał, zdecyduje się na jego kupno, wtedy on zostawi odkręcony gaz i ciepła woda będzie. Po czym informował, że czujnik kosztuje 599 złotych - relacjonuje Koniuszy.