"Gołębnik" przechodzi remont, od fundamentów po iglicę

Kompleksowy remont XVIII-wiecznej wieży

Wieżę z bramą zbudowano w końcu XVIII wieku według projektu Szymona Bogumiła Zuga dla właścicielki dóbr mokotowskich – Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej. Wieża i sąsiedni Domek Mauretański to jedyne zachowane do dziś pawilony z tamtego okresu.

Mieszkały tu gołębie

Brama prowadziła do dóbr Lubomirskich, a w wieży mieszkały gołębie. Obecnie to wejście do parku Morskie Oko, a pamiątką po skrzydlatych mieszkańcach są zamarkowane otwory, przez które kiedyś ptaki wlatywały do środka. Po zniszczeniach wojennych wieża została odbudowana, jednak bez niektórych detali (m.in. daszku nad otworami dla gołębi). Na północnej fasadzie umieszczono zegar, który codziennie o godz. 17 wygrywa melodię "Marszu Mokotowa".