Mokotów

Nie było wiatru, drzewo runęło i zmiażdżyło samochód

Drzewo runęło na samochód
Warszawa. Drzewo runęło na samochód
Źródło: Kontakt24
W nocy z wtorku na środę w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej runęła wiekowa topola. Drzewo zmiażdżyło zaparkowany w pobliżu samochód. Na szczęście nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał.

W Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej doszło do bardzo groźnego zdarzenia – wiekowa topola runęła na ulicę i zaparkowane w pobliżu samochody. Jeden pojazd został zmiażdżony przez drzewo, a kilka innych zostało przygniecionych przez konary topoli.

Drzewo runęło na samochód
Drzewo runęło na samochód
Źródło: Reporter Kontakt24

Reporter Kontaktu24 powiedział, że warunki pogodowe były dobre. – Nie było wichury, a wręcz można powiedzieć, że nie było w ogóle wiatru. Drzewo, jak się okazuje spróchniałe, zawaliło się ze starości – powiedział.

Drzewo spadło na samochód w Warszawie
Drzewo spadło na samochód w Warszawie
Źródło: Kontakt24/ Katarzyna

W wyniku tego zdarzenia nikt nie ucierpiał. – A mogło dojść do tragedii, bo drzewo runęło samowolnie. Szczęście w nieszczęściu, że drzewo padło w środku nocy, bo sto metrów stąd znajduje się szkoła – zwrócił uwagę reporter Kontaktu24.

Do usuwania skutków zawalenia się topoli zadysponowano dwie jednostki ratowniczo-gaśnicze z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy.

Czosnówka

Autorka/Autor: asty/PKoz

Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Reporter Kontakt24

Straż pożarna
