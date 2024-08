Ulicami przeszedł Marsz Mokotowa

Uroczystości przed pomnikiem "Mokotów Walczący 1944"

- Według słownika języka polskiego, powstanie to walka zbrojna z nieprzyjacielem dla odzyskania niepodległości. Pytanie, jaką niepodległość mogliśmy odzyskać, jeżeli za Wisłą była armia radziecka i wiadomo było, że nie zatrzyma się przed zdobyciem Berlina. Brutalna prawda jest taka, że mieliśmy zdobyć broń w jednostkach niemieckich zakwaterowanych w Warszawie i wyjść z Warszawy, aby walczyć dalej za frontem w ramach akcji "Burza" - mówił w swoim wystąpieniu Leszek Żukowski.

Marsz Mokotowa

O godz. 11 z parku gen. Gustawa Orlicz-Dreszera wyruszył Marsz Mokotowa. Uczestnicy przeszli ul. Puławską z przystankiem przy Gołębniku, gdzie złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą żołnierzy Pułku AK "Baszta", twórców "Marszu Mokotowa" - Mirosława Jezierskiego "Karnisza", który napisał słowa do tej piosenki oraz Jana Markowskiego "Krzysztofa", który był autorem muzyki. Marsz zakończył się na ul. Dworkowej, gdzie złożono kwiaty pod obeliskiem Pamięci Żołnierzy AK Powstańców Mokotowa. To pomnik pamięci 119 pomordowanych powstańców z "Baszty" przy ulicy Dworkowej.

Powstańcy "Baszty" zostali zabici przez Niemców 27 września 1944 r., już po kapitulacji Mokotowa po tym, jak zabłądzili w kanałach, przedzierając się do Śródmieścia i przez pomyłkę wyszli włazem, który znajdował się przy ul. Dworkowej 3/5. Na tym terenie stacjonowała komenda żandarmerii na powiat warszawski. Niemcy dokonali mordu wbrew umowie kapitulacyjnej dzielnicy, która gwarantowała traktowanie powstańców jako jeńców wojennych.

Mokotów w powstaniu osłaniał całą walczącą Warszawę

Mokotów, według spisu ludności z 1939 r., liczył tylko 88 tys. mieszkańców, podczas gdy cała Warszawa - prawie 1,4 miliona. Podczas okupacji należał do najsilniej obsadzonych przez Niemców dzielnic. W powstaniu osłaniał całą walczącą Warszawę od południa. Na Mokotowie były mniejsze możliwości obrony niż w innych miejscach Warszawy m.in. dlatego, że zwarta zabudowa zajmowała tylko 60 proc. powierzchni dzielnicy. Resztę stanowiła otwarta przestrzeń, a powstańcy nie byli przygotowani do walki w polu. Mimo to Mokotów bronił się 57 dni - skutecznie zatrzymał od tej strony niemieckie oddziały i atak na Śródmieście.