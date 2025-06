"Sztuka, wartości i działanie na rzecz lepszego świata"

Top Charity łączy świat biznesu, sztuki, kultury i filantropii Źródło: Top Charity

Top Charity to flagowa inicjatywa filantropijna Omeny Mensah i Rafała Brzoski, łącząca świat sztuki, biznesu i działalności społecznej. Od 2022 roku, poprzez aukcje dzieł sztuki i doświadczeń, organizacja zebrała ponad 85 milionów złotych na cele charytatywne, wspierając projekty w Polsce, Afryce i Europie.

W tym roku podczas uroczystej gali padł kolejny rekord - 60 milionów złotych na cele charytatywne, co daje łącznie prawie 150 milionów złotych.

Inicjatywie towarzyszył cykl wydarzeń edukacyjnych, w tym kurs Art Investment Masterclass organizowany we współpracy z Sotheby's Institute of Art oraz warsztaty "Dziedzictwo w naszych rękach", w których młodzież ze szkół średnich mogła odwiedzić instytucje publiczne, takie jak Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie czy Łazienki Królewskie.

Cykl "Dziedzictwo w naszych rękach" skierowany jest również do dzieci z domów dziecka, rozwijając ich świadomość artystyczną i kształtując postawy prospołeczne.

Sztuka i filantropia

Top Charity Art to wyjątkowa wystawa sztuki współczesnej organizowana przez OmenaArt Foundation we współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Wydarzenie łączy sztukę z filantropią, promując twórczość artystów z Afryki oraz wspierając inicjatywy edukacyjne i społeczne.

Wśród artystów, których dzieła można podziwiać, są m.in.: Tadeusz Kantor, Tadeusz Lodziana, Pablo Atchugarry, Yves Scherer, Bożenna Biskupska, Monika Falkus, Larry Amponsah, Rita Mawuena Benissan, Yaw Owusu, Ablade Glover, Saad Qureshi, Igor Dobrowolski, Maciej Kasperski, Matthew Attard (z pierwszym w historii Top Charity video artem Follow the Ship, uczestnik wystawy towarzyszącej podczas pierwszej Malta Biennale).

W przestrzeniach ogrodowych Pałacu w Wilanowie prezentowane są monumentalne rzeźby autorstwa Amedeo Modigliani, Manolo Valdés, Niki de Saint Phalle, Oskara Zięty, Pabla Atchugarry’ego, Manolo Valdésa. W ramach wystawy OmenaArt Foundation zaprezentowano także sneak peek współczesnej sztuki afrykańskiej, ukazujący różnorodność kulturową i duchową m.in. poprzez prace: Didi Dike, Lisa Vandy, Zanele Muholi, YawOwusu, Ibrahima Mahamy i Rity Mawuese Benison, Ibrahima Mahama, El Anatsui i Eddy Kamuanga Ilunga.

Była pierwsza dama USA wspierała wydarzenie

Top Charity ChangeMakers to prestiżowe forum liderów zmiany, które gromadzi przedstawicieli biznesu, dyplomacji i kultury. Wydarzenie, organizowane od 2023 roku, służy wymianie idei w obszarach takich jak edukacja czy rola sztuki w rozwoju społecznym. W 2024 roku gościem honorowym była Phyllis Newhouse, a w 2025 była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych dr Jill Biden, która podkreśliła znaczenie globalnej współpracy na rzecz równości. Dr Jill Biden, wspominając swoją rolę nauczyciela, powiedziała: - To, że jestem nauczycielką sprawia, że tak mocno wierzę w siłę zmian. Każdego dnia w klasie mają miejsce zmiany. Musimy po prostu zrobić to, co w naszej mocy. Dodała również: - Zostawiamy po sobie to, co robimy, a nie to, co mówimy. Liczą się małe gesty, słowa, których używamy, decyzje, które podejmujemy. Razem możemy zrobić o wiele więcej niż osobno.

Z kolei Top Charity Auction to prestiżowe wydarzenie charytatywne, które corocznie gromadzi artystów, donatorów i miłośników sztuki. Dochody z aukcji wspierają projekty pomocowe w Polsce oraz na całym świecie.

Will Smith gościem honorowym

Tegorocznym gościem honorowym Top Charity Auction był aktor Will Smith, który podczas swojego wystąpienia podkreślił znaczenie działań charytatywnych oraz integracji sztuki z biznesem. - Specjalne podziękowania dla Omeny i Rafała oraz Sary i Mariusza z Dictadora. Ta wizja działań, wizja działań charytatywnych, łączenia ludzi oraz system wartości oparty na integracji sztuki, biznesu i filantropii to potężna koncepcja. Pokażcie, że tu jesteście - mówił.

Inicjatywa wyróżnia się Konsorcjum Filantropijnym – pierwszą w Europie platformą współpracy organizacji pozarządowych. Za projektem stoją Omenaa Mensah oraz Rafał Brzoska, łączący innowacje z realnym wpływem społecznym. Kluczowe wartości to współodpowiedzialność, sztuka jako narzędzie zmiany oraz lokalny i globalny zasięg.

Konsorcjum Filantropijne powstało z ideą współpracy, łącząc fundacje i organizacje z całego świata, w tym Obama Foundation czy Andrea Bocelli Foundation, realizując projekty w edukacji, zdrowiu i ochronie środowiska. W ciągu ostatnich trzech lat Top Charity zebrało ponad 85 milionów złotych, wspierając inicjatywy w Polsce i na świecie. Tegoroczna gala przyniosła kolejne 60 milionów złotych, które zostaną rozdysponowane na innowacyjne projekty.

"Top Charity to nie tylko aukcja ani wystawa. To ruch, który inspiruje i zmienia rzeczywistość" - zachęcają organizatorzy. Wstęp na wystawę jest wolny. Potrwa jeszcze do 24 czerwca.

Top Charity to największa charytatywna inicjatywa w Europie, założona w 2022 roku, mająca na celu wspieranie projektów edukacyjnych, artystycznych i pomocowych na skalę globalną. W 2025 roku udało się zgromadzić liderów z całego świata, oferując unikalne dzieła sztuki.

