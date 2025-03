Dziki spacerowały przy ruchliwej ulicy

Dziki na ulicy Marymonckiej Źródło: Jacek Pawłowski/TVN24 Dziki na ulicy Marymonckiej Źródło: Jacek Pawłowski/TVN24 Dziki na ulicy Marymonckiej Źródło: Jacek Pawłowski/TVN24 Dziki na ulicy Marymonckiej Źródło: Jacek Pawłowski/TVN24 Dziki na ulicy Marymonckiej Źródło: Jacek Pawłowski/TVN24

W czwartek na warszawskich Bielanach po chodniku i przystanku autobusowym spacerowały dziki. Wybiegły z pobliskiego lasu.

Na zdjęciach widać dwa dziki, które przemierzają chodnik wzdłuż ulicy Marymonckiej na wysokości przystanku autobusowego "Las Bielański" w kierunku Młocin. Zwierzęta żerowały na trawniku pomiędzy przystankiem a torami tramwajowymi, które graniczą bezpośrednio z lasem.

Dziki w dużych miastach to widok dość powszechny. Warszawa jest pod tym względem szczególna, ponieważ powierzchnia terenów zielonych w mieście stanowi ponad 40 procent. Blisko siedzib ludzkich dziki czują się bezpiecznie, głównie ze względu na łatwy dostęp do pożywienia. O wędrówkach tych zwierząt przez miasto informujemy regularnie na tvnwarszawa.pl. Dostajemy również wiele zgłoszeń na Kontakt24.

Jeśli już spotkamy na swojej drodze dzika, powinniśmy bez wykonywania gwałtownych ruchów spokojnie odejść w przeciwnym kierunku. Nie wolno uciekać, bo to może sprowokować zwierzę do ataku. Spacerując z psem w miejscach, gdzie może dojść do spotkania z dzikiem, należy bezwzględnie trzymać swoje zwierzę na smyczy. Takie miejsca łatwo rozpoznać po zrytej glebie.

W przypadku bezpośredniego zdarzenia z udziałem zwierzyny dziko żyjącej stołeczny ratusz prosi o kontakt z pracownikiem ds. łowiectwa Lasów Miejskich pod nr tel. 600-020-746 lub 600-020-747, biuro jest czynne całą dobę. Można też zadzwonić do strażników miejskich pod numer 986.

