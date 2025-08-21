Chciał być taksówkarzem. Pokazał fałszywe dokumenty, czeka go deportacja

Zmiany w przewozie osób od 17 czerwca 2024 Źródło: TVN24

Podinspektor Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V poinformowała, że kilka dni temu do pracownika bielańskiego ratusza zgłosił się interesant, którego dokumenty wzbudziły poważne wątpliwości.

- Mężczyzna pojawił się w urzędzie, ponieważ aplikował na stanowisko taksówkarza i chciał zweryfikować, czy posiadany przez niego blankiet prawa jazdy uprawnia go do kierowania pojazdami na terenie Polski. Urzędnik nie zwlekał z reakcją i powiadomił o swoich podejrzeniach policję. Z przekazanych informacji wynikało, że obywatel Nigerii mógł posłużyć się podrobionym prawem jazdy oraz zaświadczeniem potwierdzającym adres tymczasowego zameldowania - wyjaśniła Kozłowska.

Przyznał, że nigdy nie przystępował do egzaminu

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją potwierdzili, że dokumenty są fałszywe. Zostały zabezpieczone. Obywatel Nigerii został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Okazało się również, że mężczyzna przebywa na terenie Polski nielegalnie.

- Podczas rozmowy z policjantami 24-latek przyznał, że prawo jazdy otrzymał od nieznanej osoby i nigdy nie przystępował do egzaminu. Policjanci przedstawili mu zarzuty dotyczące posłużenia się w Urzędzie Dzielnicy Bielany podrobionym polskim prawem jazdy oraz zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt czasowy. Za taki czyn grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności - poinformowała Kozłowska.

Obywatel Nigerii został przekazany Straży Granicznej. W związku z tym, że przebywał on na terenie Polski nielegalnie, w najbliższym czasie zostanie deportowany do kraju pochodzenia.

