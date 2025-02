Zapalił się olej na kuchence. Dwoje nastolatków poparzonych, jeden nieprzytomny

Akcja służb przy ulicy Skarbka z Gór Źródło: tvnwarszawa.pl Akcja służb przy ulicy Skarbka z Gór Źródło: tvnwarszawa.pl Akcja służb przy ulicy Skarbka z Gór Źródło: tvnwarszawa.pl Akcja służb przy ulicy Skarbka z Gór Źródło: tvnwarszawa.pl

W czwartek wieczorem na jednym z osiedli na Białołęce doszło do pożaru. Dwie osoby zostały ranne. "Pacjent doznał poparzeń ręki, twarzy i prawdopodobnie dróg oddechowych, niepełnoletnia dziewczyna poparzeń ciała" - poinformowało pogotowie ratunkowe.

Jak powiedział aspirant Krzysztof Kosecki z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, zgłoszenie dotyczyło pożaru w kuchni w mieszkaniu przy ulicy Skarbka z Gór 69.

- Podczas przygotowywania posiłku doszło do pożaru oleju na kuchence gazowej. Pożar został ugaszony jeszcze przed naszym przybyciem. Dwie osoby odniosły obrażenia w postaci oparzeń - poinformował strażak.

Dodał, że poszkodowani będą transportowani do szpitala. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Było spore zadymienie na klatce schodowej, ale nie ma już zagrożenia pożarowego - przekazał przed godziną 22 Kosecki.

Jedna osoba nieprzytomna

Informację o osobach poszkodowanych przekazała w mediach społecznościowych Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie. "Pacjent doznał poparzeń ręki, twarzy i prawdopodobnie dróg oddechowych, niepełnoletnia dziewczyna poparzeń ciała. Za chwilę śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabierze pacjenta do szpitala. Pacjentka jest już na pokładzie ambulansu, który także zabierze ją do szpitala" - poinformowano we wpisie na Facebooku. Jak uzupełnił rzecznik pogotowia, jedna z rannych osób była nieprzytomna, ma poparzenia drugiego stopnia.

POŻAR W MIESZKANIU NA BIAŁOŁĘCE 👉 O godzinie 21.15 dostaliśmy zgłoszenie dotyczące pożaru w budynku przy ulicy Skarbka... Posted by Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie on Thursday, February 27, 2025 Rozwiń

Czyta też: Pożar na Pradze Północ. "Obiekt był w całości objęty ogniem"

Pożar przy al. Solidarności w Warszawie Źródło: Jakub Dmowski/Kontakt24