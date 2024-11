Dziecko w wózku bite na ulicy. Sprawą zajmuje się policja

Jeden z mieszkańców, zaniepokojony odgłosami dochodzącymi z ulicy, wyszedł na balkon. Zobaczył kobietę, która próbuje utrzymać dziecko w wózku. Dziewczynka się szarpie. Opiekunka w odpowiedzi siłą wpycha ją na miejsce. Przechodzą tak kilka metrów (dziecko nadal krzyczy), po czym kobieta zatrzymuje się i kilkukrotnie uderza dziewczynkę. Na nagraniu słychać odgłos uderzeń. W dalszej części autor nagrania nie krył już emocji i krzyknął w kierunku kobiety, żeby przestała (ten fragment wycięliśmy ze względu na zachowanie jego anonimowości - red.). Ostrzegł ją też, że wszystko nagrał i zamierza zgłosić sprawę policji. We wtorek udał się w tym celu do miejscowej komendy.

"Jestem babcią i nie wyobrażam sobie, jak można bić dziecko"

W tym czasie udało nam się porozmawiać z żoną mężczyzny, która udostępniła nagranie na jednej z grup mieszkańców Bemowa. Oboje chcą pozostać anonimowi. - Mąż pracował zdalnie, gdy zauważył, co się dzieje. Nie miał możliwości biec za kobietą. Żeby to zrobić, musiałby okrążyć blok, a później przejść jeszcze przez kawałek wygrodzonego osiedla. Kobieta też szybko zniknęła. Sprawę jednak zdecydował się zgłosić na policję - powiedziała nam kobieta. Wytłumaczyła też, że udostępniając nagranie chciała, by dotarło do rodziny dziecka, bo być może malucha w wózku bije opiekunka, a nie członek rodziny dziewczynki i rodzice nie są świadomi, z kim mają do czynienia. - Jestem babcią i nie wyobrażam sobie, jak można bić dziecko - dodała.