Ciepło z metra popłynie do sieci miejskiej

Nagrzane powietrze z metra zasili miejską sieć ciepłowniczą. Na stacji Bemowo pojawią się wkrótce pompy ciepła. Docelowo instalacje odzyskowe będą stosowane także na kolejnych stacjach.

Metro Warszawskie poinformowało w środę, że w najbliższych tygodniach rozpoczną się przygotowania do instalacji pomp ciepła na stacji drugiej linii metra na Bemowie. Mają one umożliwić przesyłanie odzyskanej energii cieplnej do warszawskiej sieci ciepłowniczej.

Urzędnicy wyjaśniają, że tarcie wywołane przez koła pociągów metra i nagrzewanie się ich silników elektrycznych, to czynniki powodujące wzrost temperatury w tunelach i na stacjach metra. Do podnoszenia temperatury przyczyniają się także pasażerowie. Na pomysł odzysku ciepła z infrastruktury metra wpadł laureat Grand Prix w konkursie Innowacyjności organizowanym przez Veolię Energia Warszawa w 2021 roku. Jego propozycję włączono do programu projektów dotyczących źródeł odzysku ciepła w mieście. W efekcie Warszawa, spółka ciepłownicza oraz Metro Warszawskie postanowiły nawiązać współpracę nad zbadaniem potencjału tego rozwiązania.

Stacja metra Bemowo Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Stacja Bemowo wytypowana do pilotażu

W listopadzie 2022 roku podpisany został list intencyjny. "Wstępna analiza techniczna możliwości odzysku ciepła z Metra Warszawskiego zakończyła się jeszcze w 2023 roku. Blisko współpracujące zespoły Metra i Veolii, po wizjach lokalnych i uzyskaniu danych o temperaturach na wybranych stacjach, dokonały wstępnej oceny możliwości wykonania instalacji odzysku ciepła. W analizie tej uwzględniono między innymi średnie temperatury na stacjach, rozmiary ciągów komunikacyjnych, dostęp do powietrza z tunelu do tak zwanej pustki technologicznej oraz wilgotność, zapylenie oraz dostęp do mediów" - podaje ratusz w komunikacie.

Po wielu miesiącach analiz na miejsce pilotażowego wdrożenia instalacji do odzyskiwania ciepła z metra została wytypowana stacja M2. Jej lokalizacja była oceniania także pod względem odległości do istniejącej sieci ciepłowniczej. Chodziło o to, aby odzyskane ciepło mogło efektywnie zasilić odbiorców.

Jak informuje ratusz, pod koniec 2023 roku został przygotowany opis zamówienia studium wykonalności odzysku ciepła z metra. W wyniku przetargu wyłoniona została firma Cundall Polska. "Prace nad studium wykonalności trwały dwa miesiące i potwierdziły, że istnieją techniczne i ekonomiczne możliwości wykonania instalacji - zgodnie z rozpatrywanymi wariantami technicznymi" - podkreślono.

Stacja metra Bemowo Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Temperatura na stacji będzie niższa

Zastosowanie pomp ciepła na stacji metra ma przynieść kilka korzyści. Po pierwsze, takie rozwiązanie zmniejszy emisję dwutlenku węgla i będzie miało pozytywny wpływ na jakość powietrza. Zmianę odczują pasażerowie metra, ponieważ technologia i metoda odzysku ciepła z infrastruktury ma pozwolić na zmniejszenie temperatury na peronach nawet o cztery stopnie Celsjusza.

Miasto zapowiada, że w następnej kolejności wybrane zostaną nowe lokalizacje, czyli kolejne stacje metra, na których rozpoczną się przygotowania do wdrożenia takiego rozwiązania.

