Aktywne serce Warszawy z nowym miejscem. To plenerowa siłownia MultiSport

Siłowni plenerowa MultiSport na Błoniach Stadionu Narodowego Źródło: MultuSport

Ćwicz na świeżym powietrzu bez ograniczeń

Jedną z niewątpliwych zalet siłowni plenerowej MultiSport jest jej dostępność. Obiekt działa bowiem 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Trening pod chmurką w drodze do lub z pracy? A może spontanicznie, właśnie wtedy gdy najdzie nas ochota i znajdziemy wolną chwilę? Teraz to możliwe! Co jeszcze wyróżnia to miejsce?

● Rodzice z pewnością docenią bezpośrednie sąsiedztwo placu zabaw. Trening czy zabawa z dziećmi? To koniec tego dylematu, bo obie aktywności można połączyć!

● Sprzęt najwyższej jakości, który jest regularnie serwisowany, dzięki czemu nie musimy się martwić o bezpieczeństwo w trakcie ćwiczeń.

● Cztery różnorodne, bezgotówkowe sposoby wejścia: po zeskanowaniu kodu QR w aplikacjach MultiSport i VanityStyle Next z potwierdzoną tożsamością oraz karnetów sieci fitness Zdrofit, a także po dokonaniu płatności za pojedynczy trening w formie bezgotówkowej.

Na siłownię plenerową MultiSport można dojechać: metrem linii M2 (stacja Stadion Narodowy), autobusem lub tramwajem (przystanek Rondo Waszyngtona) oraz pociągiem SKM lub KM (stacja Warszawa Stadion). Rowerzyści dostaną się jedną z licznych ścieżek rowerowych w okolicy, a ci podróżujący samochodem mogą skorzystać z bezpłatnego parkingu naziemnego.

Znane urządzenia w nowym otoczeniu

Doświadczenie czy cel ćwiczeń nie mają tu znaczenia. Siłownia plenerowa MultiSport na Błoniach PGE Narodowego jest miejscem, w którym każda trenująca osoba - niezależnie od preferencji czy umiejętności - znajdzie coś dla siebie. Na terenie obiektu dostępnych jest ponad 30 maszyn i akcesoriów, takich jak bieżnia, orbitrek, atlas, sztanga, worek treningowy czy lina, a obciążenie można regulować odpowiednio do stopnia zaawansowania i indywidualnych potrzeb.

Obiekt umożliwia pełne spektrum ćwiczeń. Poza treningiem siłowym - także rozgrzewkę, mobilizację i rozciąganie. A wszystko to pod gołym niebem. Co ważne, ćwiczenia na świeżym powietrzu dodatkowo wzmocnią korzyści płynące z regularnego uprawiania sportu - nie tylko fizyczne, ale i psychiczne tj. redukcja stresu i poprawa samopoczucia.

Warto pamiętać, że silne mięśnie to kluczowy element zachowania sprawności na dłużej. Wzmacniający je trening siłowy niesie ze sobą także korzyści pomocne przy różnego rodzaju dolegliwościach - pomaga łagodzić przewlekły ból pleców wynikający z siedzącego trybu życia czy bóle związane ze zmianami zwyrodnieniowymi u osób w dojrzałym wieku. Silne mięśnie przekładają się również na lepsze wyniki sportowe oraz zmniejszone ryzyko kontuzji u trenujących inne dyscypliny.

Wejdź z energią w nadchodzącą jesień

Z danych programu MultiSport wynika, że niemal połowa aktywnych fizycznie Polaków ćwiczy regularnie przez cały rok. Z kolei aż 1 na 5 trenuje wyłącznie sezonowo, a co trzeci ulega chwilowym impulsom. Typowe momenty "zrywów"? Nowy rok, wiosna - ale coraz częściej również jesień. Rozpoczynający się właśnie sezon sprzyja wprowadzaniu zmian, które mają szansę zostać z nami na dłużej. Jak to zrobić?

Przede wszystkim poszerzyć perspektywę na aktywność fizyczną i traktować ją jako przyjemną formę spędzania czasu. Sport nie powinien kojarzyć się z przymusem, a "muszę na siłownię" lepiej zamienić na "chcę się poczuć lepiej". Być może to właśnie ćwiczenia na świeżym powietrzu skutecznie zachęcą nas do rozpoczęcia regularnej aktywności - również tej uprawianej pod dachem? Zaś osobom, które już są aktywne fizycznie z pewnością urozmaicą treningową rutynę. Bez względu na to, do której opcji jest nam bliżej - warto sprawdzić siłownię plenerową MultiSport.