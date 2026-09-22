Świat Załamanie pogody w Grecji. Alarmy przed ulewami i burzami Damian Dziugieł |

Prognozowane opady w Grecji Źródło wideo: Ventusky.com Źródło zdj. gł.: Ventusky.com

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Do Grecji zbliża się ochłodzenie, któremu mają towarzyszyć burze. Groźna aura spodziewana jest we wtorek, a także w nocy z worku na środę. Grecka Narodowa Służba Meteorologiczna (HNMS) wydała alarmy meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia. Deszcz i burze mają pojawić się w regionach: Macedonia Środkowa, Tesalia, Grecja Środkowa i Eubea.

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Idą ulewy. W Grecji może spaść do 40 litrów wody

Według prognoz synoptyków, w ciągu 12 godzin miejscami może spaść nawet do 30-40 litrów deszczu na metr kwadratowy. Możliwe są lokalne podtopienia i zakłócenia w dostawach energii elektrycznej, a także utrudnienia w podróżowaniu. Najdłużej groźna aura ma utrzymać się na wschodzie Peloponezu. Tam burze są możliwe jeszcze przez pierwszą część nocy z wtorku na środę. Deszczowa pogoda powinna ominąć regiony położone w południowej części Morza Egejskiego.

Pogoda ma być groźna nie tylko na lądzie. Synoptycy, cytowani przez portal eKathimerini przekazali, że na Morzach Egejskim i Jońskim prędkość wiatru może osiągać do 6-7 stopni w skali Beauforta.

Ostrzeżenia pogodowe w Grecji Źródło zdjęcia: meteoalarm.org