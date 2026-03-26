Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Przyjechali do pożaru. Dym wcale nie był dymem

|
Gęsta chmura unosiła się ponad drzewami w stanie Iowa
Gęsta chmura unosiła się ponad drzewami w stanie Iowa
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Gęsta chmura pojawiła się nad jednym z parków stanowych w stanie Iowa. Na miejsce wezwani zostali strażacy - okoliczni mieszkańcy obawiali się, że doszło do pożaru. Jak się jednak okazało, przyczyna zjawiska była zupełnie inna.

Zgłoszenie wpłynęło do strażaków z miasta Creston w stanie Iowa w sobotę rano czasu lokalnego. Na krańcu jednego z parków stanowych nad roślinnością zawisła gęsta chmura przypominająca dym. Właściciel terenu skontaktował się z funkcjonariuszami, ponieważ obawiał się, że w okolicy doszło do pożaru traw.

Gęste chmury nad drzewami

Po dotarciu na miejsce strażacy nie zauważyli widocznego dymu. Po przeprowadzeniu dokładniejszej kontroli udało się im ustalić przyczynę - porastające skraj parku "cedry" co pewien czas wyrzucały w powietrze duże chmury pyłku, które wyglądały podobnie do dymu.

Odkrycie było sporym zaskoczeniem dla właściciela terenu, którzy zarzekał się, że nigdy nie był świadkiem podobnego zjawiska, choć mieszka w okolicy od kilku lat. Mężczyzna przeprosił także strażaków za ich bezpodstawne wezwanie

- Zapewniliśmy go, że w takich sytuacjach nie powinien się wahać, tylko śmiało się z nami skontaktować - dodali strażacy.

W stanie Iowa występują dwa gatunki drzew określane potocznie jako "cedry" - jałowce wirginijskie (Juniperus virginiana) oraz żywotniki zachodnie (Thuja occidentalis). Potrafią one emitować duże ilości alergenów. Pochodzą z kontynentu północnoamerykańskiego, ale wielu z nas pewnie dobrze je zna - w Europie to popularne drzewa ozdobne.

Źródło: Creston Fire Department, CNN

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
Tagi:
DrzewaUSA
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom