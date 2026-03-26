Przyjechali do pożaru. Dym wcale nie był dymem

Gęsta chmura unosiła się ponad drzewami w stanie Iowa

Zgłoszenie wpłynęło do strażaków z miasta Creston w stanie Iowa w sobotę rano czasu lokalnego. Na krańcu jednego z parków stanowych nad roślinnością zawisła gęsta chmura przypominająca dym. Właściciel terenu skontaktował się z funkcjonariuszami, ponieważ obawiał się, że w okolicy doszło do pożaru traw.

Gęste chmury nad drzewami

Po dotarciu na miejsce strażacy nie zauważyli widocznego dymu. Po przeprowadzeniu dokładniejszej kontroli udało się im ustalić przyczynę - porastające skraj parku "cedry" co pewien czas wyrzucały w powietrze duże chmury pyłku, które wyglądały podobnie do dymu.

Odkrycie było sporym zaskoczeniem dla właściciela terenu, którzy zarzekał się, że nigdy nie był świadkiem podobnego zjawiska, choć mieszka w okolicy od kilku lat. Mężczyzna przeprosił także strażaków za ich bezpodstawne wezwanie

- Zapewniliśmy go, że w takich sytuacjach nie powinien się wahać, tylko śmiało się z nami skontaktować - dodali strażacy.

W stanie Iowa występują dwa gatunki drzew określane potocznie jako "cedry" - jałowce wirginijskie (Juniperus virginiana) oraz żywotniki zachodnie (Thuja occidentalis). Potrafią one emitować duże ilości alergenów. Pochodzą z kontynentu północnoamerykańskiego, ale wielu z nas pewnie dobrze je zna - w Europie to popularne drzewa ozdobne.