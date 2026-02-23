Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Pierwszy taki alert od trzech dekad. Nor'easter szaleje

Śnieżyca na Times Square w Nowym Jorku
Nowojorczycy przygotowują się przed nadejściem śnieżycy
Źródło: Reuters
Śnieżyce nawiedziły wschodnią część Stanów Zjednoczonych. W Nowym Jorku w ciągu zaledwie godziny dosypało ponad 5 centymetrów śniegu. Jak podały lokalne media, ponad 115 tysięcy odbiorców w kilku stanach straciło już dostęp do prądu, występują także poważne utrudnienia komunikacyjne.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Nad Stanami Zjednoczonymi od niedzieli przechodzi nor’easter - układ burzowy niosący ze sobą obfite opady śniegu i deszczu. Ostrzeżeniami przed śnieżycami, niską temperaturą i wysokimi falami objęte zostały obszary wzdłuż północno-wschodniego wybrzeża kraju, na których mieszka ponad 40 milionów ludzi.

Jak wynika z danych nowojorskiego oddziału Narodowej Służby Pogodowej (NWS), w niedzielę między godziną 19 a 20 czasu lokalnego spadło tam aż 5 centymetrów śniegu. Meteorolodzy ostrzegali, że w nadchodzących godzinach nad region napływać mają kolejne fale opadów.

"Najgorsza burza od 1996 roku"

Serwis PowerOutage.us podał, że najpoważniejsze problemy z dostawami prądu zanotowano do tej pory w stanach New Jersey, Delaware, Wirginia i Maryland. W nocy z niedzieli na poniedziałek energia nie docierała do ponad 115 tysięcy odbiorców, a liczba ta miała rosnąć. Na szczególnie poważne utrudnienia przygotowywali się mieszkańcy Nowej Anglii, czyli części USA najbardziej wysuniętej na północny wschód.

Śnieżyca na Times Square w Nowym Jorku
Śnieżyca na Times Square w Nowym Jorku
Źródło: PAP/EPA/OLGA FEDOROVA

Trudne warunki pogodowe spowodowały także odwołanie części lotów, głównie na lotniskach w Nowym Jorku i New Jersey. W poniedziałek linie lotnicze zdecydowały się na odwołanie około 4800 połączeń, w niedzielę było ich ponad 3300. W New Jersey zawieszone zostały ponadto połączenia kolejowe i autobusowe, w Nowym Jorku w nocy wprowadzono stan wyjątkowy, a większość dróg wyłączono z ruchu kołowego.

- Mieszkańcy New Jersey, w całym stanie ogłoszono ostrzeżenie przed burzą śnieżną, pierwsze takie od 30 lat. To może być najgorsza burza od 1996 roku - informowała w mediach społecznościowych gubernatorka stanu Mikie Sherrill. - Proszę, potraktujcie tę burzę poważnie. Ograniczcie podróże, naładujcie telefony, sprawdźcie, co z sąsiadami, pozostańcie w domu i śledźcie aktualne informacje - zaapelowała.

Odwołane loty, zakaz przemieszczania się. Nor'easter zagraża USA
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Odwołane loty, zakaz przemieszczania się. Nor'easter zagraża USA

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: Reuters, CNN, NWS, USA Today

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/OLGA FEDOROVA

Udostępnij:
Tagi:
USAZimaŚnieg
Czytaj także:
Ferie, zima, odwilż
Odwilż. W nocy prawie nie było mrozu
Prognoza
Meteo gołoledź, opady marznące, oblodzenie
Alarmy dla 10 województw. Uważajmy na drogach
Prognoza
deszcz, ulewa, noc
Wiele deszczowych miejsc, temperatura sięgnie 10 stopni. Pogoda na dziś
Prognoza
USA
Odwołane loty, zakaz przemieszczania się. Nor'easter zagraża USA
Świat
Zła jakość powietrza w Seulu
Wydano ostrzeżenia przed smogiem. Mieszkańcy założyli maseczki
Smog
deszcz, ulewa, noc
Deszczowa noc, w dzień mocniej powieje
Prognoza
Sowy
Sześciu niezwykłych gości na ogrodzeniu. "Pierwszy raz widzę coś takiego"
Polska
Międzynarodowy zespół naukowców wykonał najgłębszy na świecie odwiert w rejonie Antarktydy
Rekordowy odwiert na Antarktydzie. "Niczym wehikuł czasu"
Nauka
W Hiszpanii nastała wiosenna aura
Ponad 20 stopni na termometrach. Wszystko za sprawą antycyklonu
Świat
Żółwie wróciły na wyspę
Wyginęły prawie 200 lat temu, właśnie wróciły
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Idzie ciepło, jakiego dawno Polska nie widziała
Prognoza
Rakieta SLS z modułem Orion - misja Artemis II
"Przerwa w dopływie helu". Kluczowa misja NASA i wielki znak zapytania
Nauka
Idzie ocieplenie
Rewolucyjna zmiana. "Czeka nas zupełnie inna pogoda"
Prognoza
Tomasz Wasilewski na drodze lodowej na Morzu Bałtyckim
Droga lodowa na Bałtyku. Sprawdzili ją nasi dziennikarze
Świat
Może padać deszcz
Strefa opadów będzie wędrować nad Polską. Pogoda na dziś
Prognoza
Dziurkacz chmurowy (cavum) w Białymstoku
Dziura w niebie. Rzadkie zjawisko nad Białymstokiem
Polska
Możliwy deszcz ze śniegiem
Noc pod znakiem opadów, miejscami marznących
Prognoza
Nadchodzi wiosna, Tarnów (Małopolskie)
Sobota pachniała wiosną
Polska
Trzęsienie ziemi na Słowacji
Trzęsienie ziemi na Słowacji
Świat
Odwilż, roztopy, idzie wiosna, pogoda
Temperatura mocno poszybuje. Ile stopni będzie
Prognoza
Roztopy, odwilż, Polska
"Śnieg zacznie się intensywnie topić". Co to dla nas oznacza
Polska
Aktywność fizyczna, sport zimą
"To najtrudniejszy czas". Ta grupa jest szczególnie narażona
Smog
Akcja ratunkowa w Sankt Anton am Arlberg w Austrii po zejściu lawiny
Lawina w Alpach. Zginął Polak
Świat
Jeden z kaszalotów wyrzuconych na brzeg na wyspie Fanoe
Morze wyrzuciło sześć kaszalotów na brzeg
Świat
Szczeniak utknął w feldze samochodowej w Kalifornii
Utknął w feldze samochodowej. Uratowali go strażacy
Ciekawostki
Niedźwiedzice z zoo w Helsinkach wybudziły się bardzo wcześnie
Pęknięta rura wybudziła niedźwiedzie ze snu
Świat
Wędrówka strefy opadów marznących w sobotę nad Polską
Mapy opadów marznących
Prognoza
Zawalony most w dzielnicy La Libertad w Peru
Woda porwała mosty, wdarła się do domów. "Zostałem bez dachu nad głową"
Świat
Śnieg, zima, opady
Początek weekendu ze zmienną aurą
Prognoza
Opady śniegu sparaliżowały Austrię
Atak zimy w alpejskim kraju. Śmiertelny wypadek z udziałem pługa
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom