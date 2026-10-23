Świat Trzęsienie ziemi w Tybecie. 16 osób nie żyje Matylda Dziechcińska |

Trzęsienie ziemi w Tybecie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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W czwartek po godzinie 22.30 czasu lokalnego ziemia zatrzęsła się w północnym Tybecie. Jak podaje Chińskie Centrum Sieci Sejsmologicznych (CENC), epicentrum zjawiska znajdowało się w powiecie Baqen, położonym na wysokości ponad 4800 metrów nad poziomem morza. Według chińskich sejsmologicznych hipocentrum trzęsienia zlokalizowano na głębokości 10 kilometrów, a według amerykańskich było to 18 km.

Trzęsienie ziemi w Tybecie Źródło zdjęcia: USGS

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Trzęsienie ziemi w Tybecie. 16 osób straciło życie

W piątek rano regionalne centrum zarządzania kryzysowego poinformowało, że 16 osób zginęło podczas trzęsienia, a stan 11 z 54 poszkodowanych jest ciężki. Lokalne władze przekazały również, że łącznie około 359 domów mieszkalnych zawaliło się, a ponad 300 budynków gospodarczych zostało uszkodzonych.

Do walki ze skutkami trzęsienia zmobilizowano ponad 1600 ratowników. - Obecnie służby ratownicze z pełnym zaangażowaniem prowadzą działania związane z likwidacją skutków trzęsienia ziemi, w tym akcje poszukiwawcze i ratownicze oraz opiekę medyczną nad rannymi - poinformowała agencja informacyjna Xinhua.

Leży na obszarze aktywnym sejsmicznie

Tybet, który leży na styku dwóch płyt tektonicznych: indyjskiej i euroazjatyckiej, należy do regionów o dużej aktywności sejsmicznej. W styczniu 2025 r. w trzęsieniu ziemi o magnitudzie 6,8 zginęło tam co najmniej 126 osób.

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