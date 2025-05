Stolica pod wodą. "Domy dosłownie rozpadały się dookoła nas"

Co najmniej siedem osób zginęło na skutek powodzi, które nawiedziły stolicę Somalii. W ciągu zaledwie ośmiu godzin w Mogadiszu spadło ponad 115 litrów deszczu na metr kwadratowy. Woda wdzierała się do domów, zalała drogi i spowodowała zamknięcie międzynarodowego portu lotniczego.

Intensywne opady w Mogadiszu rozpoczęły się w piątkową noc i trwały do rana. Przez osiem godzin w mieście spadło ponad 155 litrów deszczu na metr kwadratowy, co spowodowało powodzie błyskawiczne w kilku dzielnicach. Drogi wypełniły się wodą, a fale zaczęły wdzierać się do domów i budynków użyteczności publicznej.